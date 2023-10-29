  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель белого BMW решил, что с аварийкой можно встать и против движения - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель белого BMW решил, что с аварийкой можно встать и против движения

В Туле водитель белого BMW решил, что с аварийкой можно встать и против движения

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван Д. поделился с редакцией кадрами, которые видеорегистратор его авто снял напротив дома №34-а по ул. Замочной в Туле. На записи видно, как водитель белого BMW включает аварийку и паркуется против направления движения. 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле некоторые водители никак не запомнят, как нужно съезжать с кругового движения
Дежурная часть
В Туле некоторые водители никак не запомнят, как нужно съезжать с кругового движения
вчера, в 19:06, 33 2601 3
На ул. Староникитской в Туле встретили торопыгу на BMW
Дежурная часть
На ул. Староникитской в Туле встретили торопыгу на BMW
вчера, в 13:26, 10 1149 0
В Туле водитель Daewoo Matiz проехался по тротуару возле школы
Дежурная часть
В Туле водитель Daewoo Matiz проехался по тротуару возле школы
26 октября, в 16:03, 17 1319 5
В Глушанках торопыга едва не устроил лобовое ДТП: видео
Дежурная часть
В Глушанках торопыга едва не устроил лобовое ДТП: видео
25 октября, в 15:57, 37 1561 2
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Автор:
сегодня, в 15:51 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк нашел обломки БПЛА на территории охотхозяйства
Туляк нашел обломки БПЛА на территории охотхозяйства
Туляки отметили Тыквенный Спас в костюмах вампиров – фоторепортаж
Туляки отметили Тыквенный Спас в костюмах вампиров – фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.