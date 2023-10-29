Туляк нашел обломки БПЛА на территории охотхозяйства

Никто не пострадал, разрушений нет.

Обломки украинского БПЛА в Тульской области нашел работник охотничьего хозяйства при объезде территории. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Как стало известно, сотрудник охотхозяйства обнаружил фрагменты вражеского беспилотника самолетного типа в районе села Мещерино на площади 100 кв м. На земле лежали проводки, кусок хвоста и крыльев.

– Мужчина вызвал экстренные службы. Их забрали на экспертизу. Никто не пострадал, разрушений нет, – уточняет источник.

Напомним, что ночью 28 октября силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены два БПЛА над территорией Тульской области. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.