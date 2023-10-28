  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На осенних каникулах в Туле будут работать 73 пришкольных лагеря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На осенних каникулах в Туле будут работать 73 пришкольных лагеря
Фото Алексея Пирязева

На осенних каникулах в Туле будут работать 73 пришкольных лагеря

Открытие смены во всех учреждениях отдыха начнется с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации.

В период осенних каникул для юных туляков откроют двери 73 пришкольных лагеря. В них интересно и с пользой провести время смогут 5759 детей. 

98 находящихся в трудной жизненной ситуации ребят из Тулы и Тульской области отдохнут в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Берёзка». 392 ребенка станут участниками профильных смен в коммерческом лагере «Новая волна».

«Открытие осенней смены во всех учреждениях отдыха начнется с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации. С целью обеспечения занятости детей и разнообразия их досуга продолжится реализация регионального проекта „Каникулы — онлайн“ и плана мероприятий по организации малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей. Свои мероприятия в онлайн и оффлайн форматах проведут для детей и подростков муниципальные учреждения дополнительного образования», — сообщила пресс-служба городской администрации. 

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 20:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
осеньосенние каникулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле некоторые водители никак не запомнят, как нужно съезжать с кругового движения
В Туле некоторые водители никак не запомнят, как нужно съезжать с кругового движения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.