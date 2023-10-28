На осенних каникулах в Туле будут работать 73 пришкольных лагеря

Фото Алексея Пирязева

Открытие смены во всех учреждениях отдыха начнется с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации.

В период осенних каникул для юных туляков откроют двери 73 пришкольных лагеря. В них интересно и с пользой провести время смогут 5759 детей.

98 находящихся в трудной жизненной ситуации ребят из Тулы и Тульской области отдохнут в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Берёзка». 392 ребенка станут участниками профильных смен в коммерческом лагере «Новая волна».

«Открытие осенней смены во всех учреждениях отдыха начнется с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации. С целью обеспечения занятости детей и разнообразия их досуга продолжится реализация регионального проекта „Каникулы — онлайн“ и плана мероприятий по организации малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей. Свои мероприятия в онлайн и оффлайн форматах проведут для детей и подростков муниципальные учреждения дополнительного образования», — сообщила пресс-служба городской администрации.