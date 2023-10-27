В Тульской области легковушка врезалась в автобус для перевозки детей: видео

На ул. Советской в селе Дедилово Киреевского района произошло ДТП с участием автобуса для перевозки детей. Видео с моментом аварии опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

На записи видно, как в следующий по главной дороге автобус врезается легковушка. Предположительно, водитель последней не справился с управлением на снежной каше.

«Водитель, наверное, не умеет тормозить по снежной каше. Справа на дороге каша (снег и песок), я так понимаю, что резко затормозил и поскользил. Говорил, что пытался тормозить ручником. Киреевский район, село Дедилово, ул. Советская, выезд со стороны АО „Заря“. Детей в автобусе не было. 27.10.2023, примерно в 12:00», — написал автор видео.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что автобус был пустой, в результате происшествия никто не пострадал.