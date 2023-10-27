Житель Тульской области хотел сменить тариф и лишился 500 тыс. рублей

Фото из архива Myslo.

За прошедшие сутки у девяти жителей Тульской области в возрасте от 24 до 60 лет аферисты похитили 3 миллиона 218 тысяч 630 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наибольшей суммы лишилась 51-летняя жительница деревни Захаровка Щёкинского района. Она поверила, что ей звонит сотрудник правоохранительных органов. За «предотвращение оформления кредита» на её имя она перевела злоумышленнику 1 миллион 500 тысяч рублей.

56-летний мужчина из Алексина думал, что общается с сотрудником мобильного оператора. Абоненту предложили сменить тарифный план на наиболее выгодный, тот согласился.

Мужчине пришло смс-сообщение с кодом, который необходимо было сообщить звонившему.

Таким образом якобы прошло подтверждение проведенной операции. Вместо нового тарифа доверчивый алексинец лишился 500 тысяч рублей, которые мошенники списали с его карты, получив доступ к конфиденциальной информации.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.