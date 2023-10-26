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Наезд на трех пешеходов в центре Тулы: у водителя нет внешних признаков опьянения

Наезд на трех пешеходов в центре Тулы: у водителя нет внешних признаков опьянения

Самая серьезная травма у пострадавшего мужчины — перелом берцовой кости.

Как стало известно Myslo, у водителя, который сегодня сбил трех пешеходов на ул. Советской в Туле, нет внешних признаков опьянения. По нашей информации, перед наездом автомобиль ехал со стороны ул. Оборонной. Водитель утверждает, что завершал проезд перекрестка.

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По данным источника Myslo, пострадавшего мужчину госпитализировали с переломом берцовой кости левой ноги. У одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, третья пострадавшая отказалась от госпитализации.

Напомним, ДТП произошло днем 26 октября в районе поворота с пр. Ленина на ул. Советскую.

«65-летний водитель Mitsubishi совершил наезд на на двух женщин (37 лет и 41 год) и 60-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Различные травмы получили два пешехода: женщина 1982 года рождения и мужчина. Оба госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали в УГИБДД.

В минздраве уточнили, что бригада скорой доехала до места ДТП за 5 минут. Трое пострадавших доставлены в Ваныкинскую больницу. Мужчина будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести, ее осматривают специалисты.

Сергей Стариков
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Автор:
вчера, в 13:19 +3
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