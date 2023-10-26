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Роспотребнадзор: в ходе проверки табачных магазинов из оборота изъято товара на 200 тысяч рублей

Роспотребнадзор: в ходе проверки табачных магазинов из оборота изъято товара на 200 тысяч рублей

Предприниматели-нарушители уже оштрафованы.

В сентябре и октябре специалисты ведомства провели инспекционные визиты в различные магазины, занимающиеся продажей табака и никотиносодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В каждом объекте выявлены нарушения, касающиеся реализации сигарет без маркировки средствами идентификации, реализации никотинсодержащей продукции с истекшим сроком годности и незарегистрированным в системе маркировки участником оборота, передачи индивидуальным предпринимателем недостоверных сведений в систему маркировки о статусе товара (сигареты находились в продаже со статусом «выбыли из оборота») и о продавце (указан другой предприниматель).

По результатам проверок из оборота изъято 711 пачек табачной продукции на общую сумму 120,9 тысяч рублей; 194 единицы никотинсодержащей продукции на сумму 71,8 тысяч рублей.

Индивидуальные предприниматели, в чьих магазинах были обнаружены нарушения, оштрафованы на 15 000 рублей.

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вчера, в 13:25 0
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