Роспотребнадзор: в ходе проверки табачных магазинов из оборота изъято товара на 200 тысяч рублей

В сентябре и октябре специалисты ведомства провели инспекционные визиты в различные магазины, занимающиеся продажей табака и никотиносодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В каждом объекте выявлены нарушения, касающиеся реализации сигарет без маркировки средствами идентификации, реализации никотинсодержащей продукции с истекшим сроком годности и незарегистрированным в системе маркировки участником оборота, передачи индивидуальным предпринимателем недостоверных сведений в систему маркировки о статусе товара (сигареты находились в продаже со статусом «выбыли из оборота») и о продавце (указан другой предприниматель).

По результатам проверок из оборота изъято 711 пачек табачной продукции на общую сумму 120,9 тысяч рублей; 194 единицы никотинсодержащей продукции на сумму 71,8 тысяч рублей.

Индивидуальные предприниматели, в чьих магазинах были обнаружены нарушения, оштрафованы на 15 000 рублей.