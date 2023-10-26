Для тульских школьников стартовал «Киномарафон»

Фото министерства культуры Тульской области.

25 октября в Тульской области стартовал заключительный этап «Киномарафона». Дети из 19 муниципалитетов региона посмотрят в кинотеатрах своих городов и поселков отечественные художественные фильмы «Гори, гори ясно» (0+), «Сокровища партизанского леса» (12+), «Красная шапочка. Онлайн» (12+), «Феодосийская сказка» (6+), «По щучьему велению» (6+).

— «Киномарафон» — важный социальный проект, который инициировал губернатор Алексей Дюмин. Благодаря ему уже четвертый год дети из многодетных и малоимущих семей имеют возможность посещать кинотеатры бесплатно. Сегодня в нашей стране снимается очень много хорошего детского и юношеского кино. Всех призываю ходить в кинотеатры, смотреть отечественные фильмы и радоваться жизни, — сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

За время существования «Киномарафона» бесплатные киносеансы отечественных фильмов посетили более 45 тысяч детей из отдаленных населенных пунктов, из малоимущих и многодетных семей региона.

Учредитель «Киномарафона» — министерство культуры Тульской области, организатор — Объединение центров развития культуры. Киномарафон продлится до 7 ноября.