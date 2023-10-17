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Следователи проверяют новомосковскую новостройку с черной плесенью
Фото ВК "ЧП Новомосковск"

Следователи проверяют новомосковскую новостройку с черной плесенью

Сотрудники УК видели масштаб бедствий, но никак не отреагировали.

Следственные органы СК России по Тульской области начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Речь идет о жалобе жителей Новомосковска: они выложили в соцсети фото, как черная плесень пожирает стены в их квартирах. Эту многоэтажку по улице Школьной сдали относительно недавно, в 2019 году.

— Школьная, 18-а, Новомосковск. Стены в квартире текут, все в плесени, жить невозможно, пахнет плесенью. Управляющая ничего делать не хочет. Пришли, пофоткали, ушли. У меня маленькие дети. Подскажите, куда обратиться? — написали горожане в соцсетях и приложили соответствующие фото.

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Дом обслуживает УК «Добродел». Ее штат составляет всего три человека. Информацию о том, что УК проверяла дом, подтвердили следователи.

— Причина намокания стен установлена сотрудниками управляющей компании, однако до настоящего времени проблема не устранена. Следователями в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.

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Автор:
сегодня, в 11:49 +2
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