Следователи проверяют новомосковскую новостройку с черной плесенью

Фото ВК "ЧП Новомосковск"

Следственные органы СК России по Тульской области начали проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Речь идет о жалобе жителей Новомосковска: они выложили в соцсети фото, как черная плесень пожирает стены в их квартирах. Эту многоэтажку по улице Школьной сдали относительно недавно, в 2019 году.

— Школьная, 18-а, Новомосковск. Стены в квартире текут, все в плесени, жить невозможно, пахнет плесенью. Управляющая ничего делать не хочет. Пришли, пофоткали, ушли. У меня маленькие дети. Подскажите, куда обратиться? — написали горожане в соцсетях и приложили соответствующие фото.

Дом обслуживает УК «Добродел». Ее штат составляет всего три человека. Информацию о том, что УК проверяла дом, подтвердили следователи.

— Причина намокания стен установлена сотрудниками управляющей компании, однако до настоящего времени проблема не устранена. Следователями в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.