  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости компаний
  4. Подбор новостроек Тулы со сдачей квартир в этом году - Новости компаний Тулы и области – Фотогалерея, фото 2 - MySlo.ru
  5. Подбор новостроек Тулы со сдачей квартир в этом году - Новости компаний Тулы и области – Фотогалерея, фото 2 - MySlo.ru
  6. Подбор новостроек Тулы со сдачей квартир в этом году - Новости компаний Тулы и области – Фотогалерея, фото 2 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле дождь шел непрерывно почти 20 часов
Фото Алексея Пирязева

В Туле дождь шел непрерывно почти 20 часов

В областной столице выпало больше половины месячной нормы осадков.

В Туле с 15 по 17 октября выпало 35 мм осадков, что составляет 63% от месячной нормы. Отметим, что наиболее интенсивные ливни прошли в областной столице 16 числа — за сутки вылилось 24 мм. Об этом Myslo сообщили синоптики тульского Гидрометцентра.

По данным метеонаблюдений, дождь в Туле непрерывно продолжался почти 20 часов — с 1.05 до 20.30 16 октября. Интенсивность менялась от слабой до умеренной.

По области больше всего залило Узловую — там за три дня выпало 60% от месячной нормы (34 мм), и Ефремов — 54% (32 мм). 

Фотограф:
сегодня, в 12:08 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дождьливнисиноптики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Карта: где Туле ограничат движение транспорта 19 октября
Карта: где Туле ограничат движение транспорта 19 октября
Следователи проверяют новомосковскую новостройку с черной плесенью
Следователи проверяют новомосковскую новостройку с черной плесенью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.