В Туле дождь шел непрерывно почти 20 часов

Фото Алексея Пирязева

В Туле с 15 по 17 октября выпало 35 мм осадков, что составляет 63% от месячной нормы. Отметим, что наиболее интенсивные ливни прошли в областной столице 16 числа — за сутки вылилось 24 мм. Об этом Myslo сообщили синоптики тульского Гидрометцентра.

По данным метеонаблюдений, дождь в Туле непрерывно продолжался почти 20 часов — с 1.05 до 20.30 16 октября. Интенсивность менялась от слабой до умеренной.

По области больше всего залило Узловую — там за три дня выпало 60% от месячной нормы (34 мм), и Ефремов — 54% (32 мм).