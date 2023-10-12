Две 18-летние тулячки украли продукты из супермаркета

Фото Артёма Жильцова

Всё произошло на ул. Шухова. Одна из девушек уже имеет судимость.

В дежурную часть городского УМВД обратился охранник сетевого супермаркета, расположенного на ул. Шухова. Мужчина рассказал, что из торгового зала были украдены продукты.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личности воришек – ими оказались две безработные 18-летние девушки, одна из которых ранее была судима. Обе живут недалеко от места преступления.

Задержанные признались в краже, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.