Житель Ясногорска убил любовника жены: суд огласил приговор

Мужчина так и не признал вину.

В Ясногорске 32-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 8 июня жена обвиняемого не вернулась домой и встревоженный мужчина отправился на её поиски. Через пару часов он обнаружил её в компании любовника. Обвиняемый жестоко избил мужчину, от полученных травм тот скончался.

В ходе судебного процесса обвиняемый так и не признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.



