Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»

Фото правительства Тульской области

11 октября под председательством губернатора Тульской области в режиме ВКС состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

Глава региона отметил, что в апреле на заседании Президиума Госсовета по промышленности Президент России Владимир Путин обозначил ключевые задачи по системному и опережающему развитию промышленности.

Комиссия Госсовета активно участвовала в подготовке проекта перечня поручений.

В адрес федеральных органов власти было направлено 12 предложений по расширению гарантийной поддержки системообразующих предприятий. Более 30 — по снижению административной и налоговой нагрузки, свыше 35 — по инициативам регионов относительно развития промышленности. В целом из 29 поручений Президиума Госсовета 22 предложено комиссией.

Губернатор поблагодарил членов комиссии за участие в работе.

Глава региона отметил, что 12 сентября Правительство РФ утвердило обновленную Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2035 года.

«Одна из важных задач — повышение инновационного потенциала промышленных предприятий. К 2035 году доля инновационных организаций в промышленности должна увеличиться с 28% до 45%. На это нацелен комплекс мер поддержки, среди которых стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектов обратного инжиниринга, трансфер технологий в рамках института СПИК 2.0», – сказал Алексей Дюмин.

Поддержка промышленности в условиях санкций

Алексей Дюмин подчеркнул, что с момента введения санкций со стороны недружественных государств удалось переориентировать производства, увеличить уровень локализации и организовать параллельный импорт критической для отраслей промышленности продукции. Это стало возможным благодаря слаженной работе Минпромторга России, регионов и предприятий.

«Нам нужно не только сгенерировать новые меры поддержки. Но и заложить векторы развития по тем отраслям, которые определяют технологический суверенитет большинства сфер экономики и национальную безопасность в целом. Такую работу мы провели на стратегических сессиях под председательством Михаила Мишустина. Параллельно сформировали концепцию технологического развития и обновили общую стратегию промышленности.

Сейчас у нас определены все направления, инструментарий и объемы господдержки, заложенные в трехлетнем бюджете по десяти ключевым отраслям промышленности. Совокупно они формируют контур мегапроектов, которые станут системообразующими в горизонте до 2030 года.

Сегодня затронем один из них. Речь пойдет про технологический суверенитет в химическом комплексе, где нам предстоит возродить наши компетенции в мало- и среднетоннажной химии», — сказал заместитель Председателя Правительства — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На заседании рассмотрели вопрос модификации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для проектов по укреплению экономического и технологического суверенитета.

Алексей Дюмин отметил, что на федеральном и региональном уровнях действует ряд мер поддержки промышленности. Несмотря на это, есть запрос на комплексную поддержку уникальных крупномасштабных проектов — в том числе в сфере технологического суверенитета. Действующие меры не позволяют обеспечить инвесторам стабильность реализации проекта и снятие части рисков на стадии инвестирования.

По словам губернатора, для решения этой проблемы необходимо предусмотреть комплексное использование инструмента ГЧП и существующих мер поддержки. Это потребует доработки федерального законодательства.

Глава региона предложил Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минфином России подготовить проекты нормативных актов по совершенствованию механизма ГЧП для промышленности.

Мегапроект по химии

Алексей Дюмин напомнил, что в мае утверждена Концепция технологического развития до 2030 года, в рамках которой готовятся к запуску мегапроекты. Они позволят обеспечить локализацию производства крупных высокотехнологичных промышленных изделий и сложной продукции в таких сферах, как гражданское авиастроение, станкостроение, микро- и радиоэлектронная промышленность, БПЛА, малотоннажная химия и в других.

«Химический комплекс по праву считается ведущей отраслью экономики России. На сегодня он составляет около 12% от всей обрабатывающей промышленности и обеспечивает современными материалами все отрасли промышленности, включая оборонную. В этой связи по инициативе Минпромторга России в перечень планируемых к разработке мегапроектов включено химическое направление», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что мегапроект по химии даст возможность создать новые, уникальные для страны производства, которые необходимы для технологического суверенитета. Одним из них станет первое в России промышленное производство лимонной кислоты, ее солей и других видов кислот.

Алексей Дюмин попросил Минфин и Минпромторг России рассмотреть возможность выделения до 2030 года дополнительных бюджетных ассигнований на оказание поддержки производства приоритетной химической продукции, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев доложил об исполнении перечня поручений Президента России по итогам Госсовета от 4 июня 2023 г.