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Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
Фото правительства Тульской области

Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»

11 октября под председательством губернатора Тульской области в режиме ВКС состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

Глава региона отметил, что в апреле на заседании Президиума Госсовета по промышленности Президент России Владимир Путин обозначил ключевые задачи по системному и опережающему развитию промышленности.

Комиссия Госсовета активно участвовала в подготовке проекта перечня поручений.

В адрес федеральных органов власти было направлено 12 предложений по расширению гарантийной поддержки системообразующих предприятий. Более 30 — по снижению административной и налоговой нагрузки, свыше 35 — по инициативам регионов относительно развития промышленности. В целом из 29 поручений Президиума Госсовета 22 предложено комиссией.

Губернатор поблагодарил членов комиссии за участие в работе.

Глава региона отметил, что 12 сентября Правительство РФ утвердило обновленную Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2035 года.

«Одна из важных задач — повышение инновационного потенциала промышленных предприятий. К 2035 году доля инновационных организаций в промышленности должна увеличиться с 28% до 45%. На это нацелен комплекс мер поддержки, среди которых стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектов обратного инжиниринга, трансфер технологий в рамках института СПИК 2.0», – сказал Алексей Дюмин.

Поддержка промышленности в условиях санкций

Алексей Дюмин подчеркнул, что с момента введения санкций со стороны недружественных государств удалось переориентировать производства, увеличить уровень локализации и организовать параллельный импорт критической для отраслей промышленности продукции. Это стало возможным благодаря слаженной работе Минпромторга России, регионов и предприятий.

«Нам нужно не только сгенерировать новые меры поддержки. Но и заложить векторы развития по тем отраслям, которые определяют технологический суверенитет большинства сфер экономики и национальную безопасность в целом. Такую работу мы провели на стратегических сессиях под председательством Михаила Мишустина. Параллельно сформировали концепцию технологического развития и обновили общую стратегию промышленности.

Сейчас у нас определены все направления, инструментарий и объемы господдержки, заложенные в трехлетнем бюджете по десяти ключевым отраслям промышленности. Совокупно они формируют контур мегапроектов, которые станут системообразующими в горизонте до 2030 года.

Сегодня затронем один из них. Речь пойдет про технологический суверенитет в химическом комплексе, где нам предстоит возродить наши компетенции в мало- и среднетоннажной химии», — сказал заместитель Председателя Правительства — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На заседании рассмотрели вопрос модификации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для проектов по укреплению экономического и технологического суверенитета.

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Алексей Дюмин отметил, что на федеральном и региональном уровнях действует ряд мер поддержки промышленности. Несмотря на это, есть запрос на комплексную поддержку уникальных крупномасштабных проектов — в том числе в сфере технологического суверенитета. Действующие меры не позволяют обеспечить инвесторам стабильность реализации проекта и снятие части рисков на стадии инвестирования.

По словам губернатора, для решения этой проблемы необходимо предусмотреть комплексное использование инструмента ГЧП и существующих мер поддержки. Это потребует доработки федерального законодательства.

Глава региона предложил Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минфином России подготовить проекты нормативных актов по совершенствованию механизма ГЧП для промышленности.

Мегапроект по химии

Алексей Дюмин напомнил, что в мае утверждена Концепция технологического развития до 2030 года, в рамках которой готовятся к запуску мегапроекты. Они позволят обеспечить локализацию производства крупных высокотехнологичных промышленных изделий и сложной продукции в таких сферах, как гражданское авиастроение, станкостроение, микро- и радиоэлектронная промышленность, БПЛА, малотоннажная химия и в других.

«Химический комплекс по праву считается ведущей отраслью экономики России. На сегодня он составляет около 12% от всей обрабатывающей промышленности и обеспечивает современными материалами все отрасли промышленности, включая оборонную. В этой связи по инициативе Минпромторга России в перечень планируемых к разработке мегапроектов включено химическое направление», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что мегапроект по химии даст возможность создать новые, уникальные для страны производства, которые необходимы для технологического суверенитета. Одним из них станет первое в России промышленное производство лимонной кислоты, ее солей и других видов кислот.

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Алексей Дюмин попросил Минфин и Минпромторг России рассмотреть возможность выделения до 2030 года дополнительных бюджетных ассигнований на оказание поддержки производства приоритетной химической продукции, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев доложил об исполнении перечня поручений Президента России по итогам Госсовета от 4 июня 2023 г.

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Автор:
сегодня, в 17:00 0
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