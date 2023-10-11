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В Туле экс-начальника отдела экономической безопасности признали виновным в получении взятки

В Туле экс-начальника отдела экономической безопасности признали виновным в получении взятки

Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

В Туле бывший начальник отдела экономической безопасности линейного отдела МВД признан виновным в получении взятки в значительном размере.

Судом установлено, что в июне 2021 года полицейский получил взятку в значительном размере за покровительство одной из коммерческих организаций через посредника.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 300 000 рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти в указанных органах, в течение 5 лет.

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