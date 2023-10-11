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В Туле проходит «Чемпионат мира» по футболу среди иностранных и российских студентов
Фото минспорта Тульской области.

В Туле проходит «Чемпионат мира» по футболу среди иностранных и российских студентов

Сражаются такие футбольные команды: Россия, Таджикистан, Сирия, Египет, Вьетнам и сборная Африканских стран.

11 октября на стадионе «Буревестник» Тульского государственного университета стартовал «Чемпионат мира» по футболу среди иностранных и российских студентов.

Гостей и участников соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что чемпионат проходит в нашем регионе уже в третий раз и стал доброй традицией.

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— Подобные спортивные мероприятия популяризируют массовый спорт среди студентов. Работа в команде и сплоченный дух сегодня имеют огромное значение. Я желаю вам честной игры и спортивного азарта, пусть победит сильнейший! — сказал Дмитрий Яковлев.

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Как сообщает минспорт Тульской области, сражаются такие футбольные команды: Россия, Таджикистан, Сирия, Египет, Вьетнам и сборная Африканских стран.

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Уточняется, что соревнования проводятся для привлечения студентов к регулярным занятиям спортом, а также развития межкультурного и межэтнического взаимодействия.

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