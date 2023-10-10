В Тульской области ищут 32-летнего Владислава Валькевича

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 32-летнего Владислава Валькевича, который пропал в с. Воскресенское Дубенского района. О его судьбе ничего не известно с 15 сентября.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Одежда: синяя куртка на белой меховой подкладке, белая футболка, голубые джинсы, высокие кроссовки. С собой сумка через плечо.
Мужчина нуждается в помощи врачей! Если вы видели его – звоните 8(800)700-54-52 или 112.