В Тульской области ищут 32-летнего Владислава Валькевича

Мужчина пропал в середине сентября. Он нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 32-летнего Владислава Валькевича, который пропал в с. Воскресенское Дубенского района. О его судьбе ничего не известно с 15 сентября.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Одежда: синяя куртка на белой меховой подкладке, белая футболка, голубые джинсы, высокие кроссовки. С собой сумка через плечо.