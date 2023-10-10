Момент аварии с экипажем ДПС на ул. Металлургов в Туле попал на видео

На записях видно, что служебный автомобиль поворачивал с включенными спецсигналами.

Myslo удалось получить в распоряжение съёмку момента ДТП с участием сотрудников Госавтоинспекции на ул. Металлургов в Туле. Одна запись сделана видеорегистратором служебного авто, а вторая – камерой уличного наблюдения.

На них видно, что патрульный автомобиль совершал разворот с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом. Стоит отметить, что левый ряд остановился, чтобы пропустить сотрудников ГИБДД, но водитель ехавшего в правом ряду «Опеля» этого почему-то не заметил.