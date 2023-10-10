  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Момент аварии с экипажем ДПС на ул. Металлургов в Туле попал на видео - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Момент аварии с экипажем ДПС на ул. Металлургов в Туле попал на видео

Момент аварии с экипажем ДПС на ул. Металлургов в Туле попал на видео

На записях видно, что служебный автомобиль поворачивал с включенными спецсигналами.

Myslo удалось получить в распоряжение съёмку момента ДТП с участием сотрудников Госавтоинспекции на ул. Металлургов в Туле. Одна запись сделана видеорегистратором служебного авто, а вторая – камерой уличного наблюдения. 

На них видно, что патрульный автомобиль совершал разворот с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом. Стоит отметить, что левый ряд остановился, чтобы пропустить сотрудников ГИБДД, но водитель ехавшего в правом ряду «Опеля» этого почему-то не заметил.

Напомним,  ДТП произошло утром 10 октября. Обошлось без пострадавших.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:35 −1
Другие статьи по темам
Событие
авариястолкновениеэкипаж ДПСтульская Госавтоинспекция
Место
Тулаулица Металлургов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области ищут 32-летнего Владислава Валькевича
В Тульской области ищут 32-летнего Владислава Валькевича
Администрация Тулы объявила о новом назначении
Администрация Тулы объявила о новом назначении
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.