Круговорот криминала в маленьком поселке: у убийцы-рецидивиста отобрали миллион, заработанный на службе в ЧВК «Вагнер»

Пропала женщина

Несколько месяцев назад в посёлке Самарский Куркинского района пропала 41-летняя Галина Т. Поиски женщины ни к чему не привели и, по словам местных жителей, на это дело через пару дней махнули рукой. Мол, та злоупотребляла алкоголем и, вероятно, сейчас пропадает в какой-то сомнительной компании: протрезвеет и вернется.

Время шло, женщина так и не давала о себе знать, и к её поискам подключились правоохранители. Среди различных версий исчезновения, рассматривался в том числе и вариант, связанный с криминалом.

— Полиция понаехала, показывала нам фотку Гали сначала, а потом фотографию Саши Горбунова — это наш местный мужик, у него два убийства за душой. Сначала знакомую убил, а потом и мать родную, представляете? Так что мы подумали, что и Галю он вальнул, — рассказали Myslo жители посёлка. – А потом и сам он куда-то пропал. Вдруг скрывается?

Оказалось, Горбунов тут не при чем. Труп пропавшей в Самарском Галины Т. нашли 28 сентября в заброшенном строении в паре метров от его дома. Смерть женщины не носила криминальный характер и произошла несколько недель назад.





Посёлок Самарский.

Почему же все подумали на Горбунова? Про его преступления мы писали не единожды. В 2009 году мужчина пригласил к себе домой 39-летнюю Галину Шувалову. Смешав алкоголь и наркотики, мужчина попытался изнасиловать знакомую, но получил отпор. Взбешенный Александр запер входную дверь, вернулся к жертве и заявил, что теперь займется ею «по-настоящему». Избивал, приводил в чувство и избивал снова. Спустя несколько мучительных часов женщина умерла, а ее убийца завалился спать — в паре метров от остывающего трупа.

Галина Шувалова.

За это жестокое преступление Горбунову дали 5 лет колонии строгого режима. Местные жители утверждали, что от более серьезного срока Александра «уберегла» его мама — Галина Горбунова, которая в то время пробовала свои силы в политике — выдвигалась от «Единой России» на выборы депутатов МО Самарское:

— Ходил слух, что за сына Галина Ивановна умоляла родственников покойницы, мол, самое строгое наказание не вернет человека с того света, а сынок совершил ошибку, в которой всю жизнь будет раскаиваться. Вроде бы она и с похоронами помогла, денег якобы дала. Утверждать не будем, но такие вот слухи циркулировали.

Выйдя на свободу, Горбунов продолжил жить за счёт матери — постоянно требовал у нее денег на наркотики. 29 декабря 2020 года Александр потребовал у нее денег на «соль». Пенсионерка отказала и попыталась в который раз вразумить сына. Терзаемый ломкой, мужчина накинулся на мать и принялся избивать.

После этого Горбунов засунул ей в рот декоративную статуэтку в виде колонны. 70-летняя женщина умерла от механической асфиксии.

За это преступление мужчина получил более серьезный срок — 14 лет колонии строгого режима. Правда, за решеткой Горбунов провел едва ли чуть больше года — сразу после начала СВО он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий, вернувшись в родной посёлок этим летом — с несколькими медалями и солидными сбережениями.

Александр Горбунов на оглашении приговора. Май 2021 года.

Из злодеев в потерпевшие

Куда же пропал сам Горбунов? Как выяснилось, он находился на оперативной квартире в Туле — в качестве ...потерпевшего по уголовному делу.

По словам источника Myslo, в начале сентября бывший боец ЧВК стал жертвой вымогательства:

— Он поругался с одним из, так называемых, криминальных элементов. Тот, недолго думая, за оскорбления поставил его на счётчик. И сначала вместе с подельником отобрал у него мопед, а потом и денежные средства — около 1 миллиона рублей.

Став жертвой преступления, Горбунов сразу же отправился в полицию и написал заявление. Подозреваемых арестовали и по данному факту в настоящее возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору».

— В дежурную часть обратился 41-летний мужчина, который сообщил, что его знакомые, применив насилие и угрозы, потребовали передать им 930 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые — трое мужчин в возрасте от 31 года до 43 лет. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по региону.