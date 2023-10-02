  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области у экс-бойца ЧВК «Вагнер» отобрали миллион рублей и мопед - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Круговорот криминала в маленьком поселке: у убийцы-рецидивиста отобрали миллион, заработанный на службе в ЧВК «Вагнер»

Круговорот криминала в маленьком поселке: у убийцы-рецидивиста отобрали миллион, заработанный на службе в ЧВК «Вагнер»

Странные дела творятся в поселке Самарский Тульской области.

Пропала женщина

Несколько месяцев назад в посёлке Самарский Куркинского района пропала 41-летняя Галина Т. Поиски женщины ни к чему не привели и, по словам местных жителей, на это дело через пару дней махнули рукой. Мол, та злоупотребляла алкоголем и, вероятно, сейчас пропадает в какой-то сомнительной компании: протрезвеет и вернется.

Время шло, женщина так и не давала о себе знать, и к её поискам подключились правоохранители. Среди различных версий исчезновения, рассматривался в том числе и вариант, связанный с криминалом.

— Полиция понаехала, показывала нам фотку Гали сначала, а потом фотографию Саши Горбунова — это наш местный мужик, у него два убийства за душой. Сначала знакомую убил, а потом и мать родную, представляете? Так что мы подумали, что и Галю он вальнул, — рассказали Myslo жители посёлка. – А потом и сам он куда-то пропал. Вдруг скрывается?

Оказалось, Горбунов тут не при чем. Труп пропавшей в Самарском Галины Т. нашли 28 сентября в заброшенном строении в паре метров от его дома. Смерть женщины не носила криминальный характер и произошла несколько недель назад.



photo_2023-09-29_17-49-40.jpgПосёлок Самарский.

Почему же все подумали на Горбунова? Про его преступления мы писали не единожды. В 2009 году мужчина пригласил к себе домой 39-летнюю Галину Шувалову. Смешав алкоголь и наркотики, мужчина попытался изнасиловать знакомую, но получил отпор. Взбешенный Александр запер входную дверь, вернулся к жертве и заявил, что теперь займется ею «по-настоящему». Избивал, приводил в чувство и избивал снова. Спустя несколько мучительных часов женщина умерла, а ее убийца завалился спать — в паре метров от остывающего трупа.

Галина Шувалова.

За это жестокое преступление Горбунову дали 5 лет колонии строгого режима. Местные жители утверждали, что от более серьезного срока Александра «уберегла» его мама — Галина Горбунова, которая в то время пробовала свои силы в политике — выдвигалась от «Единой России» на выборы депутатов МО Самарское:

— Ходил слух, что за сына Галина Ивановна умоляла родственников покойницы, мол, самое строгое наказание не вернет человека с того света, а сынок совершил ошибку, в которой всю жизнь будет раскаиваться. Вроде бы она и с похоронами помогла, денег якобы дала. Утверждать не будем, но такие вот слухи циркулировали. 

Выйдя на свободу, Горбунов продолжил жить за счёт матери — постоянно требовал у нее денег на наркотики. 29 декабря 2020 года Александр потребовал у нее денег на «соль». Пенсионерка отказала и попыталась в который раз вразумить сына. Терзаемый ломкой, мужчина накинулся на мать и принялся избивать.

После этого Горбунов засунул ей в рот декоративную статуэтку в виде колонны. 70-летняя женщина умерла от механической асфиксии.

За это преступление мужчина получил более серьезный срок — 14 лет колонии строгого режима. Правда, за решеткой Горбунов провел едва ли чуть больше года — сразу после начала СВО он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий, вернувшись в родной посёлок этим летом — с несколькими медалями и солидными сбережениями. 

photo_2023-09-29_17-49-44.jpgАлександр Горбунов на оглашении приговора. Май 2021 года.

Из злодеев в потерпевшие

Куда же пропал сам Горбунов? Как выяснилось, он находился на оперативной квартире в Туле — в качестве ...потерпевшего по уголовному делу.

По словам источника Myslo, в начале сентября бывший боец ЧВК стал жертвой вымогательства:

— Он поругался с одним из, так называемых, криминальных элементов. Тот, недолго думая, за оскорбления поставил его на счётчик. И сначала вместе с подельником отобрал у него мопед, а потом и денежные средства — около 1 миллиона рублей.

Став жертвой преступления, Горбунов сразу же отправился в полицию и написал заявление. Подозреваемых арестовали и по данному факту в настоящее возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору».

— В дежурную часть обратился 41-летний мужчина, который сообщил, что его знакомые, применив насилие и угрозы, потребовали передать им 930 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые — трое мужчин в возрасте от 31 года до 43 лет. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по региону. 

MySlo.ru
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:06 +2
Другие статьи по темам
Прочее
СамарскийТульская областьвымогательствоАлександр ГорбуновпроисшествияЧВК Вагнер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. М. Горького водитель совершил опасный обгон на пешеходном переходе
На ул. М. Горького водитель совершил опасный обгон на пешеходном переходе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.