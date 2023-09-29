Посуда со сколами, доски навалом и грязные ножи: прокуратура провела проверку школы в Новомосковске

Фото пресс-службы Прокуратуры Тульской области

Прокуратура города Новомосковска и специалисты Роспотребнадзора проверили организацию питания в местной школе № 6.

Так, в столовой учреждения надзорные органы и санитарные врачи обнаружили посуду со сколами. На промытом разделочном инвентаре, ножах, ёмкости для яиц обнаружили следы продуктов. Кроме того, при приготовлении пищи допускалось использование посуды, изготовленной не из нержавеющей стали. Разделочные доски хранились навалом, личные вещи были сложены рядом со спецодеждой.

– По результатам проведенной проверки с целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города будет принят полный комплекс мер реагирования, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.