Новые штрафы, пенсии и квоты для иностранцев: какие законы вступают в силу в октябре

Фото Алексея Пирязева.

Повысят пенсии военным и штрафы за неявку в военкомат, нотариусам установят единый тариф, а иностранным специалистам – новые квоты на работу в России.

О нововведениях, которые изименят жизнь россиян, пишет «Парламентская газета».

1 октября

Штрафы за неявку в военкомат увеличат в несколько раз

Неявка в военкомат по повестке без уважительной причины будет грозить более серьезными штрафами. Поправки в КоАП вступают в силу 1 октября.

Раньше неявка каралась штрафом от 500 до 3 тысяч рублей, теперь же - 10-30 тысяч рублей. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета предусмотрен штраф в 3-5 тысяч рублей.

Также крупные штрафы грозят неисполнение обязанностей по информированию россиян о призыве по мобилизации. Если работодатель не предупредил работника о наличии повестки, его оштрафуют: должностное лицо на 60-80 тысяч рублей, юридическое — на 400-500 тысяч рублей.

За уклонение от медицинского обследования с граждан взыщут от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет от 500 до 3 тысяч рублей.

Военным увеличат денежное довольствие и пенсии

Оклады по воинским должностям и воинским званиям военным, проходящим службу по контракту, повысят на 10,5% с 1 октября. На 10% вырастут оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Также с 1 октября повысят и военные пенсии.

Вырастут оклады силовиков: Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, а также противопожарной службы и таможни. Повышение коснется также окладов начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Специалистов на госслужбе ждет прибавка к зарплате

На 5,5% увеличат зарплаты специалистов, замещающих ряд государственных должностей РФ, например, руководителей в федеральных органах власти и в диппредставительствах.

На 5,5% проиндексируют денежное вознаграждение генпрокурора РФ и председателя СК РФ.

Повышаются с 1 октября и зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Тоже на 5,5% (бухгалтеры, охранники, кассиры, водители, коменданты, экспедиторы и т.д.).

Вырастут и оклады работников РЖД.

Ввоз семян картофеля ограничили

Правительство утвердило перечень товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года разрешено устанавливать количественные ограничения на ввоз из недружественных государств.

В список попали семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Ограничения не распространяются на товары, ввозимые:

из государств — членов ЕАЭС;

при осуществлении их транзитных международных перевозок через территорию РФ в третьи страны;

физическими лицами для личного пользования.

Гибкие пошлины против роста цен

Для защиты от необоснованного повышения цен с 1 октября введут гибкие экспортные пошлины на ряд товаров с привязкой к курсу рубля. Их размер составит от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. При курсе 80 рублей за доллар и ниже пошлина будет нулевой. Такие пошлины будут действовать до конца 2024 года.

В перечень вошли: алкоголь, драгметаллы, готовые продукты из мяса, рыбы и морепродуктов.

Обязательная маркировка пива: новый этап

Производители и импортеры пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и отдельных видов слабоалкогольных напитков в стекле или пластике обязаны наносить на них средства идентификации и представлять об этом сведения в систему «Честный ЗНАК».

Правительство ввело ряд запретов на операции по перемещению, ввозу в РФ и транспортировке по территории страны такой продукции без нанесения на них средств идентификации.

Обязательную маркировку пива начали внедрять с апреля 2023 года. Сперва маркировать решили пиво в кегах, с октября — в стеклянной и полимерной таре, с 15 января 2024 года — во всех других видах упаковки.

В гаражных кооперативах начнутся новые собрания

С 1 октября вводятся новые правила для гаражных объединений. Закон вводит общий подход к определению гаражей и их государственной регистрации, дает определения понятиям «территория гаражного назначения», «гараж» и «гаражный комплекс».

Определено, что гараж — это нежилое здание не выше двух этажей для хранения транспорта, в котором могут быть подвальные помещения. Гаражи на территории гаражного назначения могут иметь общие стены, крышу, фундамент и коммуникации с другими гаражами в одном ряду.

Устанавливается перечень общего имущества в гаражном комплексе и регулируются вопросы управления им.

Теперь передавать общее имущество гаражных объединений во владение или аренду третьим лицам можно будет только по решению, принятому двумя третями голосов на собрании собственников гаражей.

Общее же собрание будет принимать решения о ремонте гаражей, благоустройстве земельного участка, выборе способа управления имуществом, заключении договоров водо-, электро-, тепло- и газоснабжения. Управлять общим имуществом может только одно товарищество собственников недвижимости или управляющая организация.

Нотариусам будут платить по единому тарифу

С 1 октября в России будет действовать единый нотариальный тариф. Он будет состоять из двух частей: федеральной и региональной. Федеральная часть — это аналог госпошлины. Региональный тариф рассчитывается отдельно для каждого субъекта по экономически обоснованной формуле. Это позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, а в ряде случаев снизить ее.

Региональный тариф нотариальные палаты субъектов РФ будут устанавливать ежегодно.

Владельцев банковских карт защитят от незаконного списания денег

Соответствующее указание ЦБ вступает в силу с 1 октября 2023 года. Меняются минимальные требования к страхованию банковских карт. Полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать такой риск, как мошенническое списание денег.

По этому риску установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах лимита страховщик возместит потери клиента в полном объеме. Возместить убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.

За персональными рекомендациями в интернете проследит Роскомнадзор

Большинство крупных цифровых платформ, чтобы удержать внимание человека и предложить ему то, что его наверняка заинтересует, формируют так называемые персональные рекомендации. А чтобы они были качественными, они собирают разнообразные данные о пользователях.

С целью исключения манипуляций, пропаганды, распространения фейков и др. владельцев сайтов обяжут показывать пользователям правила работы рекомендательного алгоритма, и эти правила должны содержать исчерпывающий перечень сведений, которые собирает платформа.

С 1 октября у Роскомнадзора появится право блокировать ресурсы, которые умышленно нарушают законы при помощи рекомендательных технологий.

Осужденные к принудительным работам смогут трудиться у ИП

Такое правило будет действовать с 1 октября. Порядок надзора за такими работниками должен определить Минюст по согласованию с Генпрокуратурой.

Прежде осужденных к принудительным работам можно было привлекать к труду только в организациях любой организационно-правовой формы. А места и работы определяла администрация исправительного центра.

3 октября

Семьям военных, уехавших в новые регионы, сохранят жилье

Семьи военнослужащих и силовиков, переведенных на новое место службы в новые регионы, смогут остаться жить в служебных квартирах, которые они занимали до перевода их родственников на другое место. Если семья жила в арендованной квартире, компенсационные выплаты сохранят.

За семьями сотрудников Минобороны, МВД, ФСО, МЧС и СК сохранят жилье в случае перевода их в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Для Росгвардии к этому списку добавляется еще около 30 субъектов с закрытыми административно-территориальными образованиями, а также местности с суровыми климатическими условиями.

8 октября

Минстрой изменил показатели рыночной стоимости жилья на 4 квартал года

Этот показатель применяется для расчета размера соцвыплат на покупку или строительство жилых помещений с привлечением средств федерального бюджета.

В Москве этот норматив повысят на 2,5 процента (до 165,6 тысячи рублей), в Подмосковье — на 1,4 процента, до 139,2 тысячи рублей.

Снизить норматив цены на квадратный метр недвижимости решили в Ярославской области (на 2,5 процента, до 81,4 тысячи рублей), в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (на 2,4 процента, до 101,3 тысячи рублей) и в Ленинградской области (на 1,5 процента, до 138,4 тысячи рублей).

Прежнюю стоимость квадратного метра оставили для Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей), Чукотского автономного округа (155,4 тысячи рублей), а также для новых российских регионов (около 93,5 тысячи рублей).

12 октября

Редкие растения и животные получат защиту

В КоАП уточнили ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Поправки в кодекс вступают в силу 12 октября.

Документ меняет в КоАП РФ понятие «редкие растения» на «редкие объекты растительного мира». За уничтожение краснокнижных объектов России или охраняемых международными договорами, будут взимать штраф:

для людей — 2,5—5 тысяч рублей,

для должностных лиц — 15—20 тысяч,

для компаний — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Аналогичные санкции установят за сбор, хранение, покупку или продажу таких растений.

Особо злостных нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности: обязательные работы до 480 часов, исправработы до двух лет, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет с возможным штрафом в 1 млн рублей.

При отягчающих обстоятельствах, например, если растения собирала и продавала преступная группа, могут посадить в колонию на срок до 9 лет.

21 октября

Мошенникам перекрывают кислород

Центральный банк будет сообщать в МВД о подозрительных денежных переводах. Прежде банки могли отвечать на запросы МВД по хищениям в течение 30 дней.

Также банки смогут на два дня приостанавливать переводы, если есть подозрение, что счета принадлежат мошенникам. Такое взаимодействие позволит ускорить поимку аферистов и остановить вывод похищенных денег из страны.

23 октября

Газовые сети будут приватизировать по четким правилам

Преимущественное право на приватизацию сетей получат газораспределительные организации, если эти объекты находятся у них в аренде или безвозмездном пользовании. Прежде такой вопрос был спорным: не было четких законодательных норм.

26 октября

Получить гражданство РФ станет проще

Получить российское гражданство станет проще для более чем 20 категорий людей с 26 октября. Речь, в частности, идет:

об участниках госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,

граждан бывшего СССР и их детей,

иностранцев, чьи близкие родственники живут в нашей стране и уже являются гражданами России.

Закон также вводит институт прекращения приобретенного гражданства РФ вместо отмены решений о приеме в гражданство. Российского паспорта могут лишить за дезертирство и добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения, дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму, совершение действий против национальной безопасности России.

также изменится

1 октября. С 12 до 13 процентов увеличена минимальная доля продажи на бирже бензина, а дизеля — с 8,5 до 9,5 процента. Изменения касаются топлива 5-го класса.

1 октября. Вводится безналичная форма расчетов при приеме у физических лиц лома и отходов цветных или черных металлов.

1 октября. Налог на добавленную стоимость на гамбургеры будет повышен до 20 процентов. Такое решение приняла Федеральная налоговая служба.

4 октября. Вступает в силу постановление кабмина, утверждающее квоты на 2024 год по доле иностранных работников в российских компаниях. Так, для строительных компаний они составят 80% от общей численности работников, для компаний, занимающихся овощеводством, — 50%. Лимит на иностранцев в сфере сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта определен в размере 24%.

15 октября. Вступят в силу новые правила приема платы за услуги на официальных сайтах органов власти и порталах государственных и муниципальных услуг. Они, в частности, обязывают предоставить заявителю всю информацию о доступных способах оплаты на этих информационных ресурсах, а также сведения о наличии или отсутствии комиссии за совершение платежей.

23 октября. В рекламе кредитов, кроме процентных ставок, предписано указывать диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита.

26 октября. Порядок миграционного учета иностранных граждан будет упрощен. В частности, для них предусмотрят возможность самостоятельно, в электронной форме, уведомить органы миграционного учета о своем прибытии и о прибытии их несовершеннолетних детей через портал госуслуг.

26 октября. Страховщик в договоре личного страхования, заключенном физлицом к договору потребительского кредита, в том числе обеспеченного ипотекой, будет обязан указать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения обязательств по страховой выплате.