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Депутаты Тульской облдумы предложили установить новый праздник
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Депутаты Тульской облдумы предложили установить новый праздник

Законодательная инициатива направлена в Госдуму.

12 депутатов Тульской облдумы — Воробьев, Левина, Балберов, Рем, Алешина, Бычков, Гребенщиков, Моисеев, Цкипури, Харитонов, Белькова, Мазов — предложили официально закрепить статус памятной даты: 1 июля — День ветеранов боевых действий.

Этот день уже несколько лет отмечают в ряде регионов по инициативе  активных граждан и общественных объединений. Военнослужащих и ветеранов в этот день чествуют в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Тульской,  Смоленской областях, Республике Коми.

Установление памятной даты на государственном  уровне будет не только выражением общественного признания и уважения ветеранов боевых действий, но и  послужит их объединению, повышению значимости общественных организаций ветеранов. 

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сегодня, в 10:35 −1
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