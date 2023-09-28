Депутаты Тульской облдумы предложили установить новый праздник

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12 депутатов Тульской облдумы — Воробьев, Левина, Балберов, Рем, Алешина, Бычков, Гребенщиков, Моисеев, Цкипури, Харитонов, Белькова, Мазов — предложили официально закрепить статус памятной даты: 1 июля — День ветеранов боевых действий.

Этот день уже несколько лет отмечают в ряде регионов по инициативе активных граждан и общественных объединений. Военнослужащих и ветеранов в этот день чествуют в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Тульской, Смоленской областях, Республике Коми.

Установление памятной даты на государственном уровне будет не только выражением общественного признания и уважения ветеранов боевых действий, но и послужит их объединению, повышению значимости общественных организаций ветеранов.