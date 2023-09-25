В Туле электросамокатчик устроил лобовое ДТП с Audi A4

Авария произошла в районе поворота с ул. Рязанской на Новомосковское шоссе.

Накануне поздно вечером на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, в районе автозаправки перед выездом с ул. Рязанской на Новомосковское шоссе легковой автомобиль сбил молодого человека на электросамокате.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. Предполагается, что 34-летний водитель автомобиля Audi A4 совершил наезд на 19-летнего молодого человека, который ехал на электросамокате во встречном направлении.

«Водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован», — уточнили в УГИБДД,