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В Туле электросамокатчик устроил лобовое ДТП с Audi A4

В Туле электросамокатчик устроил лобовое ДТП с Audi A4

Авария произошла в районе поворота с ул. Рязанской на Новомосковское шоссе.

Накануне поздно вечером на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, в районе автозаправки перед выездом с ул. Рязанской на Новомосковское шоссе легковой автомобиль сбил молодого человека на электросамокате.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. Предполагается, что 34-летний водитель автомобиля Audi A4 совершил наезд на 19-летнего молодого человека, который ехал на электросамокате во встречном направлении.

«Водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован», — уточнили в УГИБДД,

Сергей Стариков
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Автор:
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сегодня, в 11:22 0
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