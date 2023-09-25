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Сборная Тульской области завоевала золото и серебро Кубка России по ММА
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Сборная Тульской области завоевала золото и серебро Кубка России по ММА

Поздравляем наших спортсменок!

Сборная Тульской области по смешанному боевому единоборству завоевала практически максимально возможный комплект медалей Кубка России по ММА. Соревнования прошли в Омске.

Наш регион представляли четыре девушки из новомосковских клубов «Варяг» и «Юнити». Александра Кипер и Алёна Игнатьева, подопечные Станислава Богданова, одержали победу. Екатерина Дёмина, воспитанница вице-президента Сергея Арбузова, и Полина Балдина из «Варяга» увезли домой серебряные медали. 

Как сообщает пресс-служба Тульской федерации смешанного боевого единоборства, финальный день оказался драматичным и открылся мощным дерби. Раздельным решением судей победу одержала Александра Кипер. Серебряным призером стала Екатерина Дёмина. 

Алёна Игнатьева выиграла Кубок России удушающим приёмом. Наша спортсменка оказалась сильнее соперницы в партере, чем пользовалась и навязывала борьбу, провела несколько удачных тейкдаунов и отлично отработала эпизоды.

Полине Балдиной немного не хватило, чтобы во втором раунде завершить поединок удушающим. Она завоевала серебряную медаль Кубка России.

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