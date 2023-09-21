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В МЧС назвали причины отключения света в Заречье и звука взрыва в Пролетарском районе

В МЧС назвали причины отключения света в Заречье и звука взрыва в Пролетарском районе

По данным пресс-службы ведомства, это техническая неисправность и переход самолёта на сверхзвук.

В МЧС сообщили:

Работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города Тулы будут завершены в ближайшее время. Причина нарушения - техническая неисправность. 

Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолёта на сверхзвуковую скорость.

Позднее в ЕДДС сообщили, что под аварийное отключение попали несколько улиц Заречья. В 22.44 электроснабжение восстановлено. Со звуками взрывов отключение не связано, подчёркивают в ЕДДС. Причину аварийной ситуации сейчас уточняют.

Ранее Myslo сообщил о звуке взрыва в 21.43, который был слышен в Пролетарском районе Тулы. В это же время в Заречье в районе улиц Пузакова и Горького погас свет. Без электричества остались около 5000 человек. Энергетики устраняют проблему.

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вчера, в 23:05 0
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