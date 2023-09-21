В Туле мощное отключение света: в Заречье без света остались 5000 человек

Как сообщили в редакцию Myslo жители Зареченского района, около 21.45 в районе погас свет. Электричества не было в квартирах и на улице. По нашим данным, без электроэнергии остались 5000 человек, также об этом пишут РИА со ссылкой на диспетчерскую службу.

Официальной информации о причине отключения нет.

На момент публикации новости в части района свет дали.

UPD: как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Тулы, под аварийное отключение попали несколько улиц Заречья.

В 22.44 электроснабжение подстанции восстановлено. Со звуками взрывов отключение не связано, подчёркивают в ЕДДС. Причину аварийной ситуации сейчас уточняют.

Ранее Myslo сообщал о громком хлопке как от взрыва в Пролетарском районе Тулы.