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В Туле мощное отключение света: в Заречье без света остались 5000 человек

В Туле мощное отключение света: в Заречье без света остались 5000 человек

Поздно вечером 21 сентября район улиц Пузакова и Максима Горького погрузился во тьму.

Как сообщили в редакцию Myslo жители Зареченского района, около 21.45 в районе погас свет. Электричества не было в квартирах и на улице. По нашим данным, без электроэнергии остались 5000 человек, также об этом пишут РИА со ссылкой на диспетчерскую службу. 

Официальной информации о причине отключения нет.

На момент публикации новости в части района свет дали.  

UPD: как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Тулы, под аварийное отключение попали несколько улиц Заречья.
В 22.44 электроснабжение подстанции восстановлено. Со звуками взрывов отключение не связано, подчёркивают в ЕДДС. Причину аварийной ситуации сейчас уточняют.

Ранее Myslo сообщал о громком хлопке как от взрыва в Пролетарском районе Тулы. 

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вчера, в 22:59 0
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