BAZA: крысы стали виновницами аварии, оставившей без света 5000 туляков

Телеграм-канал BAZA пишет, что грызуны забрались в ячейку вакуумного выключателя и спровоцировали скачок электроэнергии.

На подстанции в Туле произошла авария, оставившая без света более 5 тыс человек. По данным источников издания, причиной аварии стали крысы.

Несколько крыс залезли в ячейку вакуумного выключателя, где дотронулись до токоведущих частей. Напряжение там 10 тысяч вольт. Из-за резкого скачка электроэнергии в жилых кварталах пропал свет.

В настоящий момент авария ликвидирована, однако электричество пришло не во все дома.

Звук взрыва вряд ли связан с отключением света: они были в разное время и в разных районах города.