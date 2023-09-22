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BAZA: крысы стали виновницами аварии, оставившей без света 5000 туляков

BAZA: крысы стали виновницами аварии, оставившей без света 5000 туляков

Телеграм-канал BAZA пишет, что грызуны забрались в ячейку вакуумного выключателя и спровоцировали скачок электроэнергии.

На подстанции в Туле произошла авария, оставившая без света более 5 тыс человек. По данным источников издания, причиной аварии стали крысы.

Несколько крыс залезли в ячейку вакуумного выключателя, где дотронулись до токоведущих частей. Напряжение там 10 тысяч вольт. Из-за резкого скачка электроэнергии в жилых кварталах пропал свет.

В настоящий момент авария ликвидирована, однако электричество пришло не во все дома. 

Звук взрыва вряд ли связан с отключением света: они были в разное время и в разных районах города. 

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