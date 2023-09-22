BAZA: крысы стали виновницами аварии, оставившей без света 5000 туляков

На подстанции в Туле произошла авария, оставившая без света более 5 тыс человек. По данным источников издания, причиной аварии стали крысы.
Несколько крыс залезли в ячейку вакуумного выключателя, где дотронулись до токоведущих частей. Напряжение там 10 тысяч вольт. Из-за резкого скачка электроэнергии в жилых кварталах пропал свет.
В настоящий момент авария ликвидирована, однако электричество пришло не во все дома.
Звук взрыва вряд ли связан с отключением света: они были в разное время и в разных районах города.