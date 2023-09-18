В центре Тулы подросток на электросамокате сбил пешехода

16 сентября в 17.10 в Туле на улице Советской 16-летний парень на электросамокате сбил пешехода. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 32-летний мужчина передвигался по тротуару.
Пострадавший после оказания медпомощи был отпущен.
К счастью, мужчина не получил серьезных травм.
16 сентября в 17.10 в Туле на улице Советской 16-летний парень на электросамокате сбил пешехода. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 32-летний мужчина передвигался по тротуару.
Пострадавший после оказания медпомощи был отпущен.