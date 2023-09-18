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Житель Ефремова попался полицейским возле банкомата с похищенными 450 тысячами рублей

Житель Ефремова попался полицейским возле банкомата с похищенными 450 тысячами рублей

Большую сумму выманили у женщины, представляясь полицейскими.

Ефремовский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело гражданина Бобкова, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере.

Суд установил: в мае 2023 года он согласился на предложение неустановленных лиц заняться мошенничеством. Так, 11 мая его подельники позвонили жительнице Ефремова. Изменив интонацию и тембр голоса, сообщили, что её сноха якобы стала виновником ДТП, в результате которого пострадала девушка-водитель автомобиля. Приняв звонившего за сотрудника полиции, женщина сообщила о готовности передать 450 000 рублей и назвала свой адрес.

Бобков пришёл в квартиру женщины, представившись Сергеем. Она передала ему пакет с деньгами. Мужчина направился в банкомат «Тинькофф», чтобы перевести их подельникам. Как уточнили в пресс-службе райсуда, пока подсудимый клал деньги на счёт, за ним образовалась огромная возмущённая очередь.

В тот момент потерпевшая сторона опомнилась и позвонила в полицию. Сотрудники действовали по логике прошлых оперативно-розыскных мероприятий — принялись объезжать банкоматы «Тинькофф». Так Бобков и попался полицейским — с 450 тыс. руб. в руках, окружённый возмущёнными ефремовцами.

В судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью. Имущественный вред потерпевшей возмещён в полном объёме. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. На основании ст. 53.1 УК РФ наказание заменено на срок 1,5 года принудительных работ с ежемесячным удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства, рассказали в пресс-службе райсуда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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Автор:
сегодня, в 16:48 −1
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Событие
мошенничество в крупном размере
Место
Ефремовефремовский районный суд

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