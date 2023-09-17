Украинский беспилотник летел на территорию логистического центра в Узловой

Украинский беспилотник упал рядом с территорией Логистического центра № 1 в городе Узловая Тульской области. Об этом сообщили ряд телеграм-каналов. Как сообщили в министерстве региональной безопасности, на место выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины происшествия. Пострадавших нет, как и значительных повреждений инфраструктуры.

- По предварительным данным около 4 часов утра дрон-камикадзе попытался атаковать территорию логистического центра, однако был подавлен силами РЭБ и упал недалеко от них, - пишет Baza.

Издание SHOT уточнило, что рядом с местом падения находятся склады Логистического центра №1, завод по сбору автомобилей Haval и металлургический цех завода «Евраз».