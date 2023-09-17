Автолюбителя оштрафовали за чересчур самоуверенный обгон по встречке

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели проверку по нашей публикации «В Туле водителю пришлось уходить от лобового со слишком уверенным автолюбителем». Водитель-нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности.

«На Орловском шоссе города Тулы водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В отношении виновника вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ „Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней“. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.