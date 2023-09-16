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На ул. Советской в Туле встретили «бессмертного» мотоциклиста

На ул. Советской в Туле встретили «бессмертного» мотоциклиста

Видео с небезопасной манерой вождения появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали запись видеорегистратора, снятую перед пересечением ул. Советской и ул. На кадрах видно, как водитель мотоцикла опасно лавирует между машин и автобусов. 

«Резкий мотоциклист. Поворот и перестроение без поворотника и через сплошную», — прокомментировал автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Накажи автохама
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сегодня, в 18:30 −1
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