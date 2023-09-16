Туляки о ремонте пр. Ленина: «Вместо парковочного кармана автомобилям организовали возможность ездить по тротуарам»

В Туле продолжается ремонт участка проспекта Ленина.

В районе дома № 135-а строители занизили бордюр рядом с кафе «Автосуши Автопицца».

«Зачем сделано занижение бордюра возле кафе на пр. Ленина, 135-а? Теперь машины заезжают на тротуар и подъезжают вплотную к зданию кафе. Почему вместо оборудования нормального парковочного кармана возле этого заведения просто сделали возможность для машин ездить по тротуарам?!» — спрашивает туляк Артем Романов.

Администрация пообещала ему дать ответ в течение нескольких дней.

Напомним, подрядчик сорвал сроки ремонта проспекта Ленина, теперь сдать улицу планируют в первой декаде октября.