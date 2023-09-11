За угрозы корреспонденту Myslo обвиняемого приговорили к реальному сроку

Привокзальный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого 27-летнего иностранца, который угрожал корреспонденту Myslo Сергею Старикову. Мужчина обвинялся в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с угрозой применения насилия.

Напомним, с 21 по 28 октября 2022 года мужчина неоднократно звонил журналисту с требованием удалить размещенную публикацию в рубрике «Накажи автохама», высказывая при этом угрозы расправой.

Люди с кавказским акцентом требовали удалить публикацию с нарушением ПДД водителем автомобиля Mazda. Кроме того, один из их обещал «найти и зарезать» нашего корреспондента.

Региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ.

— Указанными действиями обвиняемый воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения к отказу от распространения информации о лицах, допускающих нарушение Правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что подозреваемый находится в СИЗО с ноября 2022 года. Время, проведенное там, засчитается в срок.

Приговор в законную силу не вступил.

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