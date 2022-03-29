Алексей Дюмин: «Задача № 1 – в течение шести месяцев решить вопросы импортозамещения и логистики»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

НОЦ работает уже два года, и сегодня в него входит 26 участников — 11 университетов и 15 предприятий. ТулаТЕХ объединяет тульскую науку и промышленность, а также взаимодействует с ведущими университетами из пяти регионов страны. В этом году на базе центра открыто 14 новых лабораторий.

Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко доложил об итогах деятельности программы НОЦ в 2021 году. В качестве поддержки тульских ученых предлагается не учитывать в этом году наличие их статей в индексируемых международных базах данных при получении региональных грантов и субсидий в сфере науки и техники.

Образовательное направление дополнили программы повышения квалификации недавно созданного Центра развития компетенций. Открытая кафедра «Тренажёрные системы и комплексы» станет единственным в России центром подготовки специалистов в области тренажёростроения для Министерства обороны РФ.

«На данный момент задача № 1 — в течение шести месяцев решить вопросы импортозамещения и логистики. Очевидно, что деятельность НОЦ — это исследования и разработки на долгосрочный период. Но в нынешней ситуации необходимо в сжатые сроки перейти к максимально прикладным разработкам», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил привлечь федеральные ресурсы на реализацию научных проектов участников НОЦ. А также — рассмотреть возможность дополнительной поддержки проектов с высокой степенью готовности к серийному внедрению.