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Алексей Дюмин: «Задача № 1 – в течение шести месяцев решить вопросы импортозамещения и логистики»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин: «Задача № 1 – в течение шести месяцев решить вопросы импортозамещения и логистики»

29 марта губернатор Алексей Дюмин провел заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ».

НОЦ работает уже два года, и сегодня в него входит 26 участников — 11 университетов и 15 предприятий. ТулаТЕХ объединяет тульскую науку и промышленность, а также взаимодействует с ведущими университетами из пяти регионов страны. В этом году на базе центра открыто 14 новых лабораторий.
 
Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко доложил об итогах деятельности программы НОЦ в 2021 году. В качестве поддержки тульских ученых предлагается не учитывать в этом году наличие их статей в индексируемых международных базах данных при получении региональных грантов и субсидий в сфере науки и техники.
 
Образовательное направление дополнили программы повышения квалификации недавно созданного Центра развития компетенций. Открытая кафедра «Тренажёрные системы и комплексы» станет единственным в России центром подготовки специалистов в области тренажёростроения для Министерства обороны РФ.
 
«На данный момент задача № 1 — в течение шести месяцев решить вопросы импортозамещения и логистики. Очевидно, что деятельность НОЦ — это исследования и разработки на долгосрочный период. Но в нынешней ситуации необходимо в сжатые сроки перейти к максимально прикладным разработкам», — подчеркнул Алексей Дюмин.
 
Губернатор поручил привлечь федеральные ресурсы на реализацию научных проектов участников НОЦ. А также — рассмотреть возможность дополнительной поддержки проектов с высокой степенью готовности к серийному внедрению.
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