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Безработный алексинец ограбил женщину

Безработный алексинец ограбил женщину

Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Алексине полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
К стражам порядка обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный мужчина ограбил её на улице Тульской: потерпевшая лишилась золотой цепочки и крестика.
 
Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 34-летний мужчина. Злоумышленник признался в содеянном, в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
 
 
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