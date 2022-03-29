Безработный алексинец ограбил женщину

Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Алексине полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный мужчина ограбил её на улице Тульской: потерпевшая лишилась золотой цепочки и крестика.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 34-летний мужчина. Злоумышленник признался в содеянном, в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».