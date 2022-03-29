В Узловском районе водитель Toyota спровоцировала ДТП: пострадали два человека

Вчера, 28 марта, на 15-м км автодороги Узловая — Богородицк произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 19.20 50-летняя водитель автомобиля Toyota Auris не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с Renault Logan, которым управлял 55-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили различные травмы.