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В Тульской области в ДТП с автомобилем медслужбы погибли три человека

В Тульской области в ДТП с автомобилем медслужбы погибли три человека

Авария произошла в Куркинском районе.

Днем 28 марта на 46-м километре автодороги Богородицк — Товарковский — Куркино (неподалеку от деревни Татьяновки) в автоаварии погибли три человека.
 
Предполагается, что 25-летняя водитель ВАЗ-213100 (Lada 4×4) совершила выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Lada Vesta под управлением 35-летнего мужчины.
 
«В результате ДТП водители транспортных средств скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля Lada Vesta — мужчина 1981 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение, где позднее от полученных травм скончался», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
 
По словам очевидцев, Lada 4×4 была автомобилем медслужбы. Столкновение было такой силы, что Lada Vesta улетела с дороги примерно на 10−15 метров.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:14 +3
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