В Тульской области в ДТП с автомобилем медслужбы погибли три человека

Днем 28 марта на 46-м километре автодороги Богородицк — Товарковский — Куркино (неподалеку от деревни Татьяновки) в автоаварии погибли три человека.

Предполагается, что 25-летняя водитель ВАЗ-213100 (Lada 4×4) совершила выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Lada Vesta под управлением 35-летнего мужчины.

«В результате ДТП водители транспортных средств скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля Lada Vesta — мужчина 1981 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение, где позднее от полученных травм скончался», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По словам очевидцев, Lada 4×4 была автомобилем медслужбы. Столкновение было такой силы, что Lada Vesta улетела с дороги примерно на 10−15 метров.