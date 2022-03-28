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Тело погибшей в ванной беременной тулячки обнаружил муж
Фото: СУ СК России по ТО

Тело погибшей в ванной беременной тулячки обнаружил муж

Относительно недавно в жилище делали перепланировку и перенесли газовую колонку из кухни в ванную.

Региональный Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели беременной девушки от отравления угарным газом. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека).
 
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в ванной комнате квартиры находится газовый проточный водонагреватель (колонка), при работе которого в помещении могло произойти превышение концентрации угарного газа, что повлекло смерть потерпевшей.
 
«В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам проведения которых будут установлены причины случившегося и дана правовая оценка действиям сотрудников организации, осуществлявшей обслуживание газового оборудования, а также дымовых и вентиляционных каналов», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
По данным нашего источника, в момент трагедии в квартире находились супруг девушки и другие родственники. Тело обнаружил муж, когда решил проверить, как чувствует себя супруга, которая ушла принять ванну.
 
Также проверяется информация о том, что в квартире делали перепланировку, в том числе перенесли газовую колонку из кухни в ванную.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +3
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