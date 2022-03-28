Прокуратура через суд заставляет чиновников убрать подземные ёмкости с нефтепродуктами на Комбайновом заводе

Также использованы фото прокуратуры Тульской области.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что на земельном участке по ул. Щегловская Засека (территория бывшего Комбайнового завода) в технологическом здании находятся подземные емкости , наполненные отходами нефтепродуктов. Емкости не закрыты, имеют признаки деформации.

Однако администрация, являясь собственником указанного земельного участка, с 2002 года (26.09.2002 ООО «Тульский комбайновый завод ликвидирован) до сегодняшнего дня не ликвидировала отходы.

По иску прокурора суд обязал администрацию в срок до 1 октября 2022 года принять меры к утилизации отходов нефтепродуктов, размещенных в подземном приемном резервуаре.

Напомним, емкости с мазутом обнаружили на территории бывшего Комбайнового завода в июле 2020 года. На месте представители администрации города даже сразу не смогли установить, кому принадлежит участок земли. Оказалось, самой администрации.

Раньше на этом месте была заводская котельная, которая закрылась еще в 1979 году. В наследство городу погибший завод оставил несколько огромных емкостей с мазутом.

Сергей Шестаков, в те годы глава администрации Пролетарского округа:

Сергей Шестаков. - Наша задача сейчас — оперативно решить проблему утилизации мазута и не допустить подобной ситуации впредь. Если емкости, трубы и хранилища городу не нужны, их тоже утилизируют.

Ситуация находится на контроле администрации города и регионального министерства природных ресурсов и экологии, сообщили тогда на месте событий представители этих ведомств.