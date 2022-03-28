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Прокуратура через суд заставляет чиновников убрать подземные ёмкости с нефтепродуктами на Комбайновом заводе
Также использованы фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура через суд заставляет чиновников убрать подземные ёмкости с нефтепродуктами на Комбайновом заводе

По иску природоохранного прокурора суд обязал орган местного самоуправления принять меры к утилизации мазута.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что на земельном участке по ул. Щегловская Засека (территория бывшего Комбайнового завода) в технологическом здании находятся подземные емкости, наполненные отходами нефтепродуктов. Емкости не закрыты, имеют признаки деформации.
 
 
Однако администрация, являясь собственником указанного земельного участка, с 2002 года (26.09.2002 ООО «Тульский комбайновый завод ликвидирован) до сегодняшнего дня не ликвидировала отходы.
 
По иску прокурора суд обязал администрацию в срок до 1 октября 2022 года принять меры к утилизации отходов нефтепродуктов, размещенных в подземном приемном резервуаре.
 
 

Напомним, емкости с мазутом обнаружили на территории бывшего Комбайнового завода в июле 2020 года. На месте представители администрации города даже сразу не смогли установить, кому принадлежит участок земли. Оказалось, самой администрации.

Раньше на этом месте была заводская котельная, которая закрылась еще в 1979 году. В наследство городу погибший завод оставил несколько огромных емкостей с мазутом.
 
 
 
Сергей Шестаков, в те годы глава администрации Пролетарского округа:
 

Сергей Шестаков.

- Наша задача сейчас — оперативно решить проблему утилизации мазута и не допустить подобной ситуации впредь. Если емкости, трубы и хранилища городу не нужны, их тоже утилизируют.

Ситуация находится на контроле администрации города и регионального министерства природных ресурсов и экологии, сообщили тогда на месте событий представители этих ведомств.
 

 

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В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 1
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 2
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 3
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 4
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 5
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 6
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 7
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 8
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 9
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 10
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 11
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 12
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 13
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 14
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 15
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 16
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 17
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 18
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 19
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 20
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 21
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 22
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 23
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 24
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 25
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 26
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 27
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 28
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 29
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 30
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 31
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 32
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 33
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 34
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 35
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 36
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 37
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 38
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В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 40
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:27 +3
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