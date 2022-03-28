Беременная тулячка погибла ночью в ванной

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Как стало известно Myslo, в ночь на 28 марта на ул. Кауля в Туле произошла трагедия. В квартире одного из домов скончалась 22-летняя беременная девушка. Тело обнаружили в ванной.

На данный момент предполагается, что причиной смерти мог стать угарный газ, образовавшийся во время работы газовой колонки. По одной из версий, девушка не проверила тягу, перед тем как отправиться в ванную комнату, а система была неисправна.