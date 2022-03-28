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Беременная тулячка погибла ночью в ванной
Фото: pixabay.com

Беременная тулячка погибла ночью в ванной

Следователи выясняют причину и обстоятельства происшествия.

Как стало известно Myslo, в ночь на 28 марта на ул. Кауля в Туле произошла трагедия. В квартире одного из домов скончалась 22-летняя беременная девушка. Тело обнаружили в ванной.
 
На данный момент предполагается, что причиной смерти мог стать угарный газ, образовавшийся во время работы газовой колонки. По одной из версий, девушка не проверила тягу, перед тем как отправиться в ванную комнату, а система была неисправна.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:35 0
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