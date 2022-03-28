Внедорожник сбил коляску с ребенком: рядом тротуар, но в момент ДТП мать шла по краю дороги
Пострадавший ребенок госпитализирован с различными травмами.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Богородицке Тульской области внедорожник Mitsubishi Pajero совершил наезд на детскую коляску. Стали известны подробности происшествия.
По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля был 60-летний мужчина. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог — ул. Володарского и ул. Карла Маркса.
«По предварительной информации, мама передвигала коляску во встречном направлении транспортного средства, по краю проезжей части дороги при наличии тротуара. В результате ДТП девочка 2018 года рождения госпитализирована с различными травмами», — сообщили в ГИБДД.
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