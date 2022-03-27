В Туле на ул. Калинина упавший с дерева сук проломил крыши двух автомобилей

Фото: Lexus650.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Во дворе дома № 5 по ул. Калинина из-за сильного ветра упавший с дерева сук проломил крыши припаркованным автомобилям — «Волге» и фургону «Газель». Об этом Myslo рассказал читатель.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работает городская служба спасения.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что в регионе ветер может усилиться до 15−20 м/с.