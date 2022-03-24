Туляк пригласил москвичку в гости через «Друг вокруг» и избил ее в квартире на ул. Революции

Как стало известно Myslo, утром 24 марта в одной из квартир на ул. Революции в Туле было совершено нападение на 26-летнюю женщину.

Потерпевшая заявила в полицию, что это сделал мужчина, с которым она познакомилась несколько дней назад в приложении «Друг вокруг». Они договорились встретиться, когда женщина приедет из Москвы в Тулу для ремонта своего автомобиля. Для встречи пара сняла квартиру. В ней новый знакомый и напал на женщину, похитил 30 тыс. рублей и скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. В преступлении подозревается 30-летний ранее неоднократно судимый туляк. Местонахождение злоумышленника устанавливается.