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Туляк пригласил москвичку в гости через «Друг вокруг» и избил ее в квартире на ул. Революции

Туляк пригласил москвичку в гости через «Друг вокруг» и избил ее в квартире на ул. Революции

При этом новый знакомый похитил у женщины 30 тыс. рублей.

Как стало известно Myslo, утром 24 марта в одной из квартир на ул. Революции в Туле было совершено нападение на 26-летнюю женщину.
 
Потерпевшая заявила в полицию, что это сделал мужчина, с которым она познакомилась несколько дней назад в приложении «Друг вокруг». Они договорились встретиться, когда женщина приедет из Москвы в Тулу для ремонта своего автомобиля. Для встречи пара сняла квартиру. В ней новый знакомый и напал на женщину, похитил 30 тыс. рублей и скрылся.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. В преступлении подозревается 30-летний ранее неоднократно судимый туляк. Местонахождение злоумышленника устанавливается.
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