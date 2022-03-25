В Туле 114 человек получат золотые значки ГТО

Фото: dirgto.com

Для организации спортивных тренировок и соревнований в здании спорткомплекса «Заречье» разместили две чаши бассейна для детей с трёх лет и взрослых, универсальный игровой зал, тренажерный и два зала общей физической подготовки.

Здесь бесплатно занимаются воспитанники спортивных школ Тулы по разным направлениям: плаванию, баскетболу и волейболу, художественной и эстетической гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, каратэ и фехтованию. Открыли на базе ФОК и новую площадку для сдачи норм комплекса ГТО, кроме легкой атлетики.

В пятницу, 25 марта, нормативы сдавали учащиеся двух центров образования Зареченского округа. Они соревновались в метании теннисного мяча в цель, смешанном передвижении на дистанции 1 км, челночном беге 3х10 м и беге на 30 м. В Туле с января по март испытания комплекса ГТО выполнили 915 человек, 117 из них получат золотой знак.