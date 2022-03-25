Минпромторг рассказал, когда устранят дефицит офисной бумаги

Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к апрелю. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф» со ссылкой на Минпромторг.

В России работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.

С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации поставок бумаги к апрелю.

Отечественные производители полностью закроют потребности рынка офисной бумаги, поэтому недостатка не будет.