новости
новости
Регистрация
«Отвечают врачи»: тулякам расскажут всё о перинатальном центре
Фото из архива MySlo

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут всё о перинатальном центре

На вопросы жителей региона будет отвечать заведующая приёмным отделением Елена Гусева.

В среду, 30 марта, в 12.00, в официальной группе Минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередная прямая трансляция из цикла «Отвечают врачи».

Общаться с пользователями будет заведующая приемным отделением Тульского областного перинатального центра Елена Гусева.

Вопросы можно задать под этим постом, в личных сообщениях группы или в комментариях во время эфира.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 22:40 0
Другие статьи по темам
Событие
Отвечают врачипрямой эфир с врачомонлайн-трансляцияМинздрав Тульской областиперинатальный центр
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое жителей Новомосковска ограбили подростка
Двое жителей Новомосковска ограбили подростка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.