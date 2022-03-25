Фото из архива MySlo
«Отвечают врачи»: тулякам расскажут всё о перинатальном центре
На вопросы жителей региона будет отвечать заведующая приёмным отделением Елена Гусева.
В среду, 30 марта, в 12.00, в официальной группе Минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередная прямая трансляция из цикла «Отвечают врачи».
Общаться с пользователями будет заведующая приемным отделением Тульского областного перинатального центра Елена Гусева.
Вопросы можно задать под этим постом, в личных сообщениях группы или в комментариях во время эфира.
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