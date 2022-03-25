«Отвечают врачи»: тулякам расскажут всё о перинатальном центре

Фото из архива MySlo

На вопросы жителей региона будет отвечать заведующая приёмным отделением Елена Гусева.

В среду, 30 марта, в 12.00, в официальной группе Минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередная прямая трансляция из цикла «Отвечают врачи».

Общаться с пользователями будет заведующая приемным отделением Тульского областного перинатального центра Елена Гусева.