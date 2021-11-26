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Туляк на остановке познакомился с женщиной, пригласил домой и изнасиловал

Туляк на остановке познакомился с женщиной, пригласил домой и изнасиловал

Сейчас он заключён под стражу.

В Туле 49-летний Александр П. подозревается в изнасиловании. По предварительным данным, нетрезвый обвиняемый на остановке общественного транспорта в Барсуках познакомился с женщиной и предложил провести время вместе. Они отправились в квартиру мужчины и распивали там спиртное. Спустя какое-то время пьяный Александр изнасиловал новую знакомую, после чего пошел спать, а женщина – в отдел полиции.
 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», следователи СУ СКР по Тульской области проводят следственные действия.
 
По нашей информации, подозреваемый много лет назад работал водителем в правоохранительных органах. А после увольнения он получил судимость за публичное оскорбление полицейского.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:10 0
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