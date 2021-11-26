Туляк на остановке познакомился с женщиной, пригласил домой и изнасиловал

В Туле 49-летний Александр П. подозревается в изнасиловании. По предварительным данным, нетрезвый обвиняемый на остановке общественного транспорта в Барсуках познакомился с женщиной и предложил провести время вместе. Они отправились в квартиру мужчины и распивали там спиртное. Спустя какое-то время пьяный Александр изнасиловал новую знакомую, после чего пошел спать, а женщина – в отдел полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», следователи СУ СКР по Тульской области проводят следственные действия.

По нашей информации, подозреваемый много лет назад работал водителем в правоохранительных органах. А после увольнения он получил судимость за публичное оскорбление полицейского.