Туляк соврал знакомой о банкете и выманил у нее еды на 220 тысяч рублей

В Туле 27-летний местный житель обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следователей СУ СКР по Тульской области, весной 2021 года безработный обвиняемый обратился с просьбой к своей подруге — индивидуальной предпринимательнице (девушка занималась доставкой еды в рестораны Тулы).

Обвиняемый заявил ей, что организовывает выездной банкет и попросил передать ему продукты под реализацию. Получив искомое, он распорядился им по своему усмотрению и перестал выходить на связь со знакомой. Ущерб от его действий составил 220 000 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.