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Туляк соврал знакомой о банкете и выманил у нее еды на 220 тысяч рублей

Туляк соврал знакомой о банкете и выманил у нее еды на 220 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Туле 27-летний местный житель обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по Тульской области, весной 2021 года безработный обвиняемый обратился с просьбой к своей подруге — индивидуальной предпринимательнице (девушка занималась доставкой еды в рестораны Тулы).
 
Обвиняемый заявил ей, что организовывает выездной банкет и попросил передать ему продукты под реализацию. Получив искомое, он распорядился им по своему усмотрению и перестал выходить на связь со знакомой. Ущерб от его действий составил 220 000 рублей.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:22 0
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