В Тульской области за сутки подтвердилось 348 случаев ковида, 8 человек скончались

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердилось 348 случаев коронавируса, 16 человек госпитализировано, 1051 выздоровел, 8 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 147 422 случая ковида, 135 517 пациентов вылечились, 5015 умерли.

Ситуация в России следующая: