В Тульской области за сутки подтвердилось 348 случаев ковида, 8 человек скончались
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердилось 348 случаев коронавируса, 16 человек госпитализировано, 1051 выздоровел, 8 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 147 422 случая ковида, 135 517 пациентов вылечились, 5015 умерли.
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