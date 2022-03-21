Тульская пенсионерка погибла в ДТП с автомобилем каршеринга: уголовное дело передано в суд

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Авария произошла в ноябре прошлого года.

В Туле 20-летний молодой человек обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователями СУ СКР по Тульской области установлено, что 21 ноября 2021 года обвиняемый, водитель Toyota RAV4, на перекрестке улиц 9-й проезд и Кабакова не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra под управлением 31-летнего мужчины.