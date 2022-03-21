Фото: пресс-служба областной прокуратуры
Тульская пенсионерка погибла в ДТП с автомобилем каршеринга: уголовное дело передано в суд
Авария произошла в ноябре прошлого года.
В Туле 20-летний молодой человек обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Opel и после оказания медицинской помощи отпущен. Его пассажирка, 66-летняя женщина, от полученных травм скончалась. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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