новости
новости
Регистрация
Тульская пенсионерка погибла в ДТП с автомобилем каршеринга: уголовное дело передано в суд
Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Тульская пенсионерка погибла в ДТП с автомобилем каршеринга: уголовное дело передано в суд

Авария произошла в ноябре прошлого года.

В Туле 20-летний молодой человек обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Следователями СУ СКР по Тульской области установлено, что 21 ноября 2021 года обвиняемый, водитель Toyota RAV4, на перекрестке улиц 9-й проезд и Кабакова не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra под управлением 31-летнего мужчины.
 
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Opel и после оказания медицинской помощи отпущен. Его пассажирка, 66-летняя женщина, от полученных травм скончалась. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:40 0
Другие статьи по темам
Прочее
ДТПаварияТулапроисшествияуголовное делопрокуратура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Баскетболисты «Новомосковска» удержали победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж
Баскетболисты «Новомосковска» удержали победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж
В Туле построят крытый футбольный манеж за 277 млн рублей
В Туле построят крытый футбольный манеж за 277 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.